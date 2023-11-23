В НАТО предупредили, что бюрократическая волокита мешает передвижению войск по Европе, что грозит привести к «серьезным задержкам» в случае гипотетического вооруженного конфликта с Россией, передает агентство Reuters. В связи с этим предлагается создать «военный Шенген» по аналогии с Шенгенской зоной.

«У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны», — заявил Reuters глава командования НАТО по логистике (JSEC), генерал-лейтенант Александер Зольфранк.

JSEC (Joint Support and Enabling Command) — Объединенное командование поддержки и обеспечения НАТО — было создано в 2018 году. Командование начало работать в Германии в 2021 году, в его задачи входит координация быстрого перемещения войск и танков по континенту.

По словам Зольфранка, Североатлантический альянс должен быть в состоянии «быстро перебрасывать войска со своих баз в нужное место на восточном фланге», для этого требуется подготовка.

«У нас избыток правил, но единственное, чего у нас нет, — это времени», — заявил адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО.

По его словам, боевые действия на территории Украины стали военным конфликтом на истощение, а «война на истощение — это битва логистики».

Зольфранк считает, что необходим «военный Шенген» — зона свободного прохода военной техники, аналогичная Шенгенской зоне, которая позволяет свободно передвигаться по большей части Евросоюза.

«Мы должны действовать на опережение. Мы должны подготовить театр военных действий задолго до того, как будет применена статья 5 [устава НАТО о коллективной обороне]», — сказал Зольфранк.