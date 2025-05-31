В Ставропольском крае задержаны четыре иностранца по подозрению в жестоком убийстве мужчины, сообщили в СУ СК по региону. По данным Mash, речь идет о гражданах Марокко, которые избили до смерти наркокурьера.

Против задержанных возбуждено дело по пп. «д», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц из корыстных побуждений»).

По данным следствия, в ночь на 27 мая в лесу у поселка Санамера подозреваемые жестоко избили 44-летнего мужчину. Они нанесли ему удары руками, ногами и бейсбольной битой за вознаграждение. От полученных травм пострадавший скончался. Преступники попытались скрыться, но вскоре были задержаны. Суд отправил их в СИЗО.

Mash пишет, что нападавшими были марокканцы, которые учатся на первом курсе местного медико-фармацевтического вуза, а их жертвой стал наркокурьер.

«Вероятно, они вышли на курьера через заказ на расправу в даркнете, за это должны были получить денежное вознаграждение. После убийства все четверо попытались скрыться, их задержали. Тело 44-летнего убитого нашли в лесу, в ста метрах от АЗС», — утверждает телеграм-канал.