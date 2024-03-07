В исправительной колонии №4 в городе Пугачеве (Саратовская область) 6 марта произошел бунт. Об этом пишет местное издание «Взгляд-инфо».

Согласно сообщению УФСИН по региону, инцидент начался из-за действий осужденного по ст. 105 УК (убийство). По данным ведомства, он «в демонстративно-шантажной форме отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения и выдавать находящийся у него в пользовании запрещенный предмет». К нему была применена «физическая сила», а именно «загиб обеих рук за спину и удержание», отмечает служба.

Его действия поддержали «несколько» других заключенных, сообщает УФСИН. Они повредили имущество — сломали окна и двери в отряде, подчеркивает ведомство.

«После проведения сотрудниками колонии разъяснительной беседы осужденные отказались от своих противоправных действий. Физическая сила к осужденным не применялась», — заключает служба.

Как пишет телеграм-канал Baza, 6 марта в колонии должна была пройти проверка камер на наличие запрещенных предметов, «что уже не понравилось осужденным». По его данным, протестующих заключенных было «два отряда примерно по 150 человек». На место был вызван спецназ, однако «до рукоприкладства дело не дошло» — было сломано «несколько дверей и окон». «Вскоре все протестующие <…> собрались на плацу, где и велись переговоры с сотрудниками колонии. В итоге спустя некоторое время заключённых удалось успокоить», — заключает канал.

То, что на место вызывали спецназ, также пишет «Взгляд-инфо» со ссылкой на очевидцев из числа местных жителей. «Поэтому, скорее всего, речь шла о массовом неповиновении осужденных. Однако позже спецназовцев отозвали — они уехали», — рассказали они.