В России, по данным Росстата, не хватает фармацевтов, провизоров, врачей общей практики и скорой, а также диетологов. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил RTVI, что дефицит этих специалистов действительно фиксируется, добавив, что их востребованность объясняется разными причинами, не только зарплатой.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Росстата сообщило, что медицинские организации больше всего нуждаются во врачах скорой помощи и парамедиках (не закрыты 19% вакансий), провизорах (15,5%), фармацевтах (15,4%), диетологах/специалистах по рациональному питанию (14,9%) и врачах общей практики (13,3%).

«Скорее всего, Росстат берет данные по потребности: организации обращаются в кадровые или рекрутинговые службы для того, чтобы найти специалистов, соответственно, Росстат фиксирует эту потребность, таким образом составляет рейтинги», — объяснил Леонов.

По его словам, востребованность фармацевтов и провизоров вполне понятна: «аптечные сети развиваются, становится всё больше и больше, уже скоро в каждом многоэтажном доме будет по аптеке».

«Что касается врачей общей практики, то это тоже известная проблема, которая сейчас в определенном смысле решается. Но тем не менее врачей общей практики не хватает, потому что это прежде всего поликлиническое звено. Это самая большая нагрузка, это работа постоянно с пациентами, и не все выпускники вузов хотят идти в эту специальность. Поэтому сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы все выпускники медицинских вузов, которые заканчивают лечебный факультет, шли сначала работать в общую практику, потом уже в ординатуру», — добавил депутат.

Что касается врачей скорой помощи, то их дефицит связан с тем, что часть этих специалистов переходит в первичное звено, а затем в райцентры из-за более высоких зарплат, сообщил Леонов.

«Это провоцирует недостаток врачей скорой помощи в подстанциях. И с учетом того, что работа тоже тяжелая, не все хотят там работать, конечно, это вызывает определенный дефицит кадров. Более того, еще нужно заканчивать специальную ординатуру для того, чтобы стать врачом скорой помощи. Это тоже не всегда приемлемо для специалистов, которые выбирают медицинские специальности», — рассказал парламентарий.

Комментируя данные о дефиците диетологов, Леонов уточнил, что если говорить именно о врачах этой специальности, а не о тех, кто «закончил курсы двухнедельные», то их «очень мало готовят», к тому же раньше они не были так востребованы.

«Сейчас запрос на врачей-диетологов идет, я думаю, со стороны частной медицины, люди обращаются, чтобы, например, снизить вес», — добавил собеседник RTVI.

Для того, чтобы решить вопрос нехватки специалистов, власти в регионах прибегают к мерам соцподдержки, рассказал Леонов.

«Если тот или иной руководитель видит, что есть недостаток врачей, например скорой помощи, то он устанавливает региональные доплаты для врачей скорой помощи, таким образом специальность становится привлекательной с учетом зарплаты, они начинают идти туда работать», — уточнил он.

Кроме того, отдельные регионы занимаются заключением целевых договоров со специалистами, так называемые «целевики», объяснил Леонов. По его словам, они привлекают медиков не только зарплатой, но и, например, предоставляют жилье или иные социальные гарантии.

«Это рынок труда, он как и в коммерческом секторе рынок труда, так и в бюджетном секторе рынок труда: кто дает лучшие условия, туда идут специалисты — это закон природы. Но не бывает, что везде хватает тех или иных специалистов. Всегда возникают новые потребности. В COVID-19, например, нужны были врачи-инфекционисты, процесс переквалификации прошел, потихонечку выправилась ситуация. Сейчас вот другая ситуация. Но это время, время меняется, и время диктует потребность в тех или иных специалистах. Для этого необходимо прогнозировать и принимать вовремя те или иные решения», — заключил депутат.

В феврале 2025 года глава Минздрава Михаил Мурашко во время выступления в Госдуме заявил, что в системе здравоохранения России не хватает 23 297 врачей и 63 643 сотрудников среднего медицинского персонала. По его словам, многие медики старшего возраста ушли из отрасли после начала пандемии.

Министр отметил, что в 2020 году количество врачей уменьшилось с 557 тыс. до 541 тыс., но в 2023-м снова выросло почти до 558 тыс. С 2019 по 2024 годы общее число врачей увеличилось примерно на 6,5 тыс. человек.