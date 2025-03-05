Музыкант Алексей Потехин, комментируя в программе «Легенда» на RTVI свой уход из группы «Руки вверх!», сказал, что солист Сергей Жуков захотел «сам это все рулить».

«Он просто всю жизнь хотел сам писать, сам петь <…> Собственно, вот и весь ответ. А я не против, пожалуйста. Если он хочет сам, я же не буду его заставлять», — сказал Потехин.

По словам Потехина, структура группы была привязана к Жукову.

«Песня в стиле “Руки вверх!” — это Сергей Жуков, чтобы можно было на слух понять, что это “Руки вверх!”. А если буду исполнять я, то это уже не “Руки вверх!”. Получается совсем другая история», — вспоминает он.

Также музыкант отметил, что еще до его ухода Жуков выпустил альбом «Территория», который оказался «никому не нужен».

«Уже после альбома он решил сам записать новые треки без меня. Ему говорят: «Серёга, ты крутой парень, ты можешь сам, а зачем тебе Потехин?» Ну, это я прекрасно понимал и вижу, что уже с ним записывать песни не получится», — сказал Потехин.

Он добавил, что Жуков начал заниматься бизнесом, ему было «не до музыки», а самому Потехину стало неинтересно выступать в группе.

«Неинтересно мне просто ехать [на гастроли], потому что когда человек выходит на сцену, просто по-быстренькому спел и свалил — это уже, ну, как сказать? Это не то, что неинтересно, а мне там делать нечего. И я ушел из группы, потому что закончилась вот эта страсть определенная, к движению определенному. Он захотел все делать сам, и, да ради бога. Собственно говоря, я только рад за него», — заключил Потехин.

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