Законопроект о том, чтобы сделать программу маткапитала бессрочной, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателями комитетов по труду Ярославом Ниловым и по защите семьи Ниной Останиной, сообщает корреспондент RTVI.

В поправках не указывается дата окончания срока действия программы, которая должна была завершиться 31 декабря 2026 года.

Сейчас маткапитал можно получить на детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.

«За два года мы из демографической ямы не вылезем, ситуацию не исправим, а законопроект будет сигналом для семей: государство вас поддержит», — сказал RTVI Нилов.

На реализацию закона потребуется ежегодно около 560 млрд рублей в год — без учета инфляции и, соответственно, индексации размера материнского капитала, следует из финансово-экономического обоснования.

«Президент сказал о продлении программы маткапитала «минимум до 2030 года», он не указал источник, но мы можем только догадываться, что речь идет о Фонде национального благосостояния, ровно отсюда можно брать средства на продление программы маткапитала», — сказала RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Еще один источник финансирования — налоговая реформа и изменение шкалы подоходного налога, средства которого направляются в федеральный бюджет, считают депутаты.

«Поиск доходной части бюджета — это дело правительства. Но в данном случае, судя по вчерашнему посланию, деньги в бюджете есть, о чем мы всегда говорили», — отметила Останина. Она также обратила внимание на то, что президент дал поручение разработать национальный проект «Демография», а «в данном случае маткапитал — ни что иное, как как раз составная часть национального проекта «Демография», привела депутат еще один аргумент в пользу бюджетного финансирования.

Размер материнского капитала в 2024 году составляет около 630 тыс. рублей на первого ребенка и 202 тыс. рублей — на второго. Еще один соавтор законопроекта Яна Лантратова напомнила в разговоре с RTVI, что программа действует с 2007 года и за это время материнский капитал получили 13,9 млн российских семей.