Жителю подмосковного города Электросталь предъявили обвинение в убийстве знакомой женщины, тело которой он расчленил и выбросил в несколько мусорных контейнеров неподалеку от дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Московской области.

Обвиняемого зовут Сергей, а убитую — Светлана, пишет телеграм-канал SHOT. По версии следствия, 67-летняя женщина приехала к своему знакомому-ровеснику в гости 21 мая 2025 мая. РЕН ТВ сообщает, что она проживала в подмосковном Ногинске.

В ходе общения между ними возник конфликт (по некоторым данным — из-за взятых в долг денег), и мужчина ударил гостью по затылку, после чего она упала на пол и больше не подавала признаков жизни. От черепно-мозговой травмы пострадавшая скончалась на месте преступления, пришли к выводу в СКР.

Рассчитывая избежать ответственности, хозяин квартиры расчленил тело убитой с помощью ножа и топора: SHOT уточняет, что останки были разделены на 20 частей. Сергей упаковал их в пакеты и контейнеры. Некоторые фрагменты он закопал на своем приусадебном участке, а остальное разбросал по мусорным контейнерам в районе проживания.

Поскольку Светлана пропала, ее дочь обратилась в полицию и к волонтерам. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ее мать отправилась в гости к знакомому мужчине и не вернулась. Поиски продолжались полтора месяца. Полицейские установили, по какому маршруту передвигалась пропавшая до исчезновения и с кем контактировала, — так Сергей и стал подозреваемым.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по г.о. Электросталь», — сообщается в телеграм-канале подмосковной полиции.

Позавчера, 9 июля, фрагменты трупа пропавшей женщины были найдены закопанными на дачном участке ее друга в СНТ «Машиностроитель». В морозильной камере холодильника хозяина дачи обнаружили личные вещи Светланы — ее смартфон, ноутбука и документы. На допросе Сергей дал признательные показания.

«Назначен комплекс судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая и ситуационная», — сообщили в СУ СКР по Московской области.

Помощник руководителя управления Анна Тертичная заявила «Московскому комсомольцу», что в ближайшее время ведущий дело следователь подаст в суд ходатайство об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным SHOT, у обвиняемого ранее не было судимостей, но в 2017 году в отношении него возбуждали административное дело о побоях.