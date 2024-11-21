21 ноября были предприняты попытки атаковать БПЛА северные районы Астраханской области области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, при падении сбитого дрона произошел пожар, который оперативно был ликвидирован. RTVI рассказывает, что известно о ЧП на данный момент.

Утром 21 ноября врио руководителя администрации Ахтубинска Александр Сиваков сообщил об опасности атаки дронов.

«Опасность атаки БПЛА. Прошу каждого сохранять спокойствие! По возможности не подходите близко к окнам, без крайней необходимости не покидайте жилые помещения. Все службы работают в усиленном режиме, держим ситуацию на постоянном контроле», — приводит его слова ТАСС.

Об опасности атаки БПЛА сообщил в телеграм-канале и глава администрации Ахтубинского района Владимир Михед.

“Если вы находитесь дома, закройте окна и двери. Возьмите с собой мобильный телефон и документы. Пройдите в комнату, где нет окон. Если вы находитесь на улице, зайдите на первые этажи зданий, в подъезды или иные заглубленные помещения. Держитесь дальше от остекления”, — написал он.

В телеграм-канале районной администрации также рекомендовали местным жителям остаться дома. Представители администрации отметили, что школы и детские сады не планируется эвакуировать, так как все руководители образовательных учреждений были ознакомлены с порядком действий при атаке беспилотников.

Представитель аэропорта Астрахани, расположенного на расстоянии около 300 км от Ахтубинска, Анастасия Голодова заявила ТАСС, что в ходе атаки объект работал в штатном режиме.

Глава закрытого административно-территориального образования Знаменск Олег Глотов также сообщил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Через несколько часов Глотов, Михед и Сиваков объявили об отмене опасности атаки БПЛА.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, на фоне объявления воздушной опасности в северных районах региона в социальных сетях был зафиксирован рост вброса фейков “с целью посеять панику”.

“Сегодня утром украинский режим вновь предпринял попытки атаковать наши северные районы области. Все службы отработали штатно. Часть БПЛА была подавлена РЭБом и ликвидирована, часть сбита средствами ПВО, именно ее работу и слышали жители”, — написал губернатор.

По словам Бабушкина, в результате падения одного беспилотника возник пожар, оперативно ликвидированный дежурной службой МЧС. Губернатор также сообщил, что в результате нападения никто из жителей не пострадал.

По информации SHOT, в ходе отражения воздушной атаки в Астраханской области были сбиты два беспилотника над Ахтубинском. По данным телеграм-канала, что по обломкам удалось установить, что для атаки были использованы дроны модели “Бобер”, чья дальность полета достигает 1000 км.

22 сентября Минобороны сообщало, что над Астраханской областью был сбит один дрон. До этого, в июле, над регионом силы ПВО уничтожили пять БПЛА.