Безэкипажные катера атаковали Новороссийск в ночь на 5 сентября, мэр города Андрей Кравченко заявил об отражении атаки. Также он попросил жителей сохранять спокойствие и не находиться в открытых пространствах возле моря.

«Идет отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой береговой линии — не выходить на улицу! Находиться в помещении без стекол», — сказано в сообщении главы города.

Кравченко попросил не снимать и не выкладывать в соцсети фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб.

Позже мэр написал, что в районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничено движение транспорта.

«Не осуществлять прогулки по набережной! Также на указанном участке закрыты пляжи!» — сказал он.

Накануне, 4 сентября, Минобороны заявило об уничтожении четырех морских беспилотников в северо-западной части акватории Черного моря, еще четыре дрона были уничтожены вблизи Крыма днем.

Последний раз мэр Новороссийска сообщал об атаке безэкипажных катеров в июле. В марте в Новороссийском порту временно запрещали использовать лодки, катера и гидроциклы. Причина тогда не уточнялась, однако 14 марта администрация города предупредила, что военные в акватории порта в рамках учебных мероприятий отрабатывают стрельбу.