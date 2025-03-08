Российские системы ПВО за ночь сбили и перехватили 31 дрон: 26 — над Краснодарским краем, три — над Брянской и по одному над Ленинградской и Ярославской областями. Об этом сообщает Минобороны России.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ в городе Кириши. По его словам, всего было два беспилотника: один сбили «на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия».

«При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет», — уточнил он.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в ночь на 8 марта была отражена атака БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах, пострадавших и разрушений нет. Количество сбитых дронов и их цель Слюсарь не назвал.

Руководитель Брянской области Александр Богомаз сообщил, что за ночь были сбиты три беспилотника самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

Глава Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион атаковал один дрон, который был сбит на подлете к Ярославлю. Он добавил, что разрушений и пострадавших нет.

Ярославское издание 76.ru пишет, что с 05:35 (совпадает с мск) работа местного аэропорта в Туношне была приостановлена, ограничения были сняты в 07:18.

В телеграм-канале «Дороги Ярославля и лисапеды» один из пользователей сообщал, что «в сторону НПЗ по Гагарина не пускают уже час плюс глушат связь». Позднее он уточнил, что пробки больше нет.

В Росавиации сообщили, что в ночь на 8 марта «для обеспечения безопасности граждан» в нескольких аэропортах вводились ограничения на прием и выпуск лайнеров: в Саратове (с 22:30 мск до 02:00), Волгограде (с 21:54 до 02:23, один из прилетевших в город самолетов ушел на запасной аэродром), Владикавказе и Грозном (с 03:13 до 07:08, один из прилетевших в город самолетов ушел на запасной аэродром), Санкт-Петербурге (с 05:20 до 06:15) и Ярославле (с 05:35 до 07:18).

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в 01:09 о том, что на территории региона объявлена «беспилотная опасность», призвав граждан не подходить к окнам и укрыться в зданиях. В 07:13 он объявил об отбое тревоги.