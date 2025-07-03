Минувшей ночью, по данным Минобороны, над российскими регионами сбили 69 украинских беспилотников. В результате атаки погибла жительница Липецкой области, несколько человек пострадали. Где еще работала система ПВО и какие последствия на земле — в материале RTVI.

Как уточнили в Минобороны, средства ПВО сбили беспилотники самолетного типа. Больше всего, 27 аппаратов, уничтожили над территорией Белгородской области, 22 — в Воронежской, десять — в Липецкой, восемь — в Курской области, и еще два БПЛА — над территорией Крыма.

Погибшая и пострадавшие

Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В результате погибла женщина 1954 года рождения, еще двое человек пострадали. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Пострадавших доставили в больницы, медики оказывают им помощь. По предварительным данным, угрозы жизни нет, отметил Игорь Артамонов.

В течение утра поступали сигналы о падении других дронов из разных районов, спецслужбы реагировали на каждое сообщение, написал губернатор.

Позже он заявил, что очередной беспилотник попал в строящуюся секцию жилого дома в Ельце.

«Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы», — отметил он.

Там же, в Ельце, случился пожар на стоянке одного из предприятий. Сотрудники МЧС локализовали возгорание, рабочих из близлежащих цехов эвакуировали, жертв и пострадавших нет. Артамонов призвал оставаться дома и не подходить к окнам во время режима воздушной опасности.

«Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход», — написал губернатор.

Позже он посетил пострадавших в результате атаки БПЛА. Переселять жителей в пункты временного размещения не потребовалось.

«Сильно пострадал один дом, где погибла женщина. В нескольких соседних строениях повреждено остекление и автомобиль», — сообщил Артамонов.

На месте падения обломков БПЛА работают оперативники, они тщательно обследуют территорию вокруг. Власти проведут оценку нанесенного ущерба и окажут помощь пострадавшим, добавил губернатор.

«В Липецком округе есть ряд сообщений от жителей о разной степени повреждения имущества. Главе района поручил все в кратчайшие сроки выяснить, чтобы оперативно приступить к восстановлению», — написал глава региона.

Днем 3 июля власти проведут заседание оперативного штаба и заслушают доклады о ЧП в Липецке и Ельце.

Поврежденные дома и блэкаут

Накануне вечером в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие: силы ПВО были наготове.

Ночью глава региона сообщал об уничтожении в ряде городов более пяти беспилотников. В Воронеже обломки сбитого БПЛА упали на крышу частного дома.

Утром 3 июля Гусев написал, что всего в Воронежской области обнаружили и сбили не менее 22 украинских беспилотников.

«Пострадавших нет. В двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну. Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село, оперативные службы находятся на месте. Осмотр территорий продолжается», — написал воронежский губернатор.

Он подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Что произошло в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале написал об атаках за прошедшие сутки. В Алексеевском муниципальном округе сбили 15 БПЛА самолетного типа, никто не пострадал.

В Белгороде в результате падения обломков сбитого аппарата повреждения получил забор, а Белгородский район атаковали пять БПЛА, один из которых был сбит системой ПВО.

«В районе села Чайки в результате атаки беспилотника на автомобиль ранены два человека. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжают в амбулаторных условиях. Машина повреждена», — отметил губернатор.

В Малиновке в результате детонации FPV-дрона повреждения получил частный дом, в ночь на 3 июля в селе Бессоновка с беспилотника сбросили взрывные устройства.

«На территории предприятия повреждены оборудование и три грузовых автомобиля», — уточнил Гладков.

Дроны атаковали село Грузское (там никто не пострадал), в Козинке и поселке Уразово повреждения получили два частных дома.

Обстрелам подверглись город Грайворон, а также села Гора-Подол, Козинка и Пороз.

«Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Грайвороне повреждены остекление двух МКД и легковой автомобиль, в селе Гора-Подол — три частных дома и автомобиль, который уничтожен огнем», — добавил Вячеслав Гладков.

Последствия прилета 72 боеприпасов и атаки 11 беспилотников в Краснояружском районе власти устанавливают.

«В городе Шебекине в результате обстрела ранен мирный житель. Пострадавший продолжает лечение в больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. В городе повреждены три МКД. Также вследствие атаки дрона повреждена «Газель»», — написал губернатор.

Последствия в других регионах

Утром 3 июля об уничтожении беспилотника сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Напомню, что в Самарской области действуют временные ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры», — написал он в телеграм-канале.

Около 02:25 Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта в Тамбове. Их отменили спустя пять часов. Ограничивали работу воздушной гавани ночью и в Саратове.

Утром временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Самары и Ульяновска.

В Курской области в течение ночи не раз объявляли ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА.

«Восемь украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над Курской областью в течение прошедшей ночи, сообщило Минобороны России. Спасибо бойцам ПВО! При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте их, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», — напомнили в региональном оперштабе.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что жители республики получили сообщения о беспилотной опасности. Он уточнил, что беспилотную опасность на территории региона объявляли из-за БПЛА в соседних субъектах.