Краснодарский аэропорт Пашковский, закрытый с начала военной операции на Украине, может возобновить работу после тестового полета, который пройдет 15 декабря. Об этом сообщила администрация Краснодара. Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил эту информацию. Подробности — в материале RTVI.

«По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, после тестового рейса будет принято решение о возможности открытия аэропорта», ― сообщили в администрации Краснодара 13 декабря.

Кондратьев в разговоре с Shot подтвердил, что решение об открытии аэропорта может быть принято после проведения тестового полета. Источник телеграм-канала заявил, что фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь «несколько моментов, в том числе тестовый полет из Внуково в Пашковский».

Помимо Пашковского, в феврале 2022 года приостановили работу аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка, Геленджика, Брянска, Элисты, Ростова-на-Дону и Симферополя. О возобновлении их работы не сообщалось.

Технический тестовый рейс выполнит авиакомпания «Азимут», рассказали «Коммерсанту» в группе компаний «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Геленджика. Билеты на рейс продавать не будут, его целью является проверка аэропортовых систем и оборудования. «Пока точной информации по этому рейсу у нас нет, [он] может и не состояться», — сказали ТАСС в службе клиентской поддержки «Азимута».

Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» заявили о готовности выполнять рейсы в Краснодар. «Победа» в случае открытия аэропорта планирует возобновить полеты в город после новогодних праздников в 2024 году, заявили NEWS.ru в компании. В пресс-службе S7 Airlines сообщили, что рассмотрят вопрос, когда аэропорт откроют.

«Долгожданное событие»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Инфо24» назвал аэропорт Краснодара «самым реалистичным вариантом» для возобновления работы среди других воздушных гаваней юга России, в том числе «с точки зрения в какой-то степени политической».

Он предположил, что решение открыть аэропорт согласовано со службами безопасности и может быть вызвано высокой нагрузкой на аэропорт Сочи. Дандыкин также отметил, что Краснодар находится «достаточно далеко» от линии соприкосновения.

Российские туроператоры приветствовали возможное открытие аэропорта Краснодара. Это «долгожданное событие <…> однозначно позитивно скажется на турпотоке на южные курорты России», а также упростит поездки в Анапу, Геленджик и Крым, сказали РИА Новости в пресс-службе туроператора «Алеан».

По оценкам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, открытие аэропорта в Краснодаре привлечет на черноморские курорты дополнительно 2 млн туристов.