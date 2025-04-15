Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный на открытии Украинской школы управления заявил, что украинцы должны не бояться умирать и быть готовыми убивать. Запись выступления опубликована в его телеграм-канале.

«Война — это твой выбор принять два важных решения. Не испугаться умереть, а значит быть готовым к самопожертвованию», — сказал Залужный.

По его словам, такое решение должен принять каждый, кто присоединяется к вооруженной борьбе.

«Нужно еще принять второе решение. Также очень сложное и очень важное. А второе решение состоит в том, что ты должен быть готов убить. И именно готовность не только умереть, но именно готовность убивать за Украину играет большую роль», — подчеркнул Залужный.

Аналогичные заявления экс-главком ВСУ делал в ноябре 2024 года, когда посещал украинских военных на учебном полигоне в Великобритании. Тогда Залужный призвал солдат «научиться не бояться смерти».

11 апреля в статье для портала Defence.one посол Украины в Великобритании заявил, что без опыта украинских военных армии западных стран ожидает быстрое поражение в изнурительной борьбе за выживание». Экс-главком ВСУ пояснил, что речь идет об использовании ударных, транспортных, разведывательных и морских беспилотниках.

В начале марта во время выступления в Украинском католическом университете Залужный назвал «критическими» потери среди украинских солдат на нынешнем этапе войны. По его словам, на Украине «практически некому реально воевать», так как страна потеряла около 50 тыс. убитыми и более 300 тыс. ранеными.