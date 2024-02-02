Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный написал колонку для CNN, в которой обозначил основные задачи для украинских военных на 2024 год. В публикации отмечается, что материал был написан еще до появления сообщений о его возможной отставке. В статье ничего не говорится об этих слухах, при этом в ней содержится много размышлений Залужного о сильных сторонах российской и украинской армий. Подробности — в материале RTVI.

Об основных направлениях ВСУ на 2024 год

Залужный назвал три приоритетных направления на предстоящий год. Среди них на первое место он поставил обеспечение «высокотехнологичными активами» украинских военных.

Следующим направлением главком ВСУ обозначил «новую философию обучения» и ведения боев, которая предполагает ограничение в ресурсах и дешевизну оружия.

Третья задача — освоить новые боевые возможности «как можно скорее». По словам Залужного, у украинской армии «есть возможности уничтожить врага и обеспечить существование государственности».

«Наша цель должна состоять в том, чтобы воспользоваться моментом — максимально накопить новейшие боевые возможности, которые позволят нам направить меньше ресурсов на нанесение максимального ущерба противнику», — пишет он.

Залужный отметил, что цели ВСУ не всегда могут ограничиваться боевыми действиями, его мнению, — будет упор и на психологическое воздействие. В числе задач также будет необходимо измотать или изолировать противника, а также нанести ущерб его экономическим возможностям. Но безусловным приоритетом «пока», по словам Залужного, остается улучшение ситуации на передовой.

О технологическом перевооружении Украины и беспилотниках

По мнению Залужного, перед Украиной стоит вызов, связанный с созданием новой государственной системы технологического перевооружения. Он, как и западные партнеры Киева, считают, что этой цели удастся достичь за пять месяцев.

Сейчас запасы ракет, средств перехвата для ПВО и артиллерийских снарядов, которыми располагают западные партнеры Киева, истощаются из-за интенсивности боевых действий, а также из-за глобальной нехватки боеприпасов, говорится в колонке.

«Приоритет номер один в этом ключе — овладение целым арсеналом относительно дешевых, современных и высокоэффективных беспилотных машин, и других технических средств. Уже сейчас такие средства позволяют командирам отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени», — считает Залужный.

По мнению главкома ВСУ, основной движущей силой этого конфликта является развитие беспилотных систем. И именно применение дронов украинскими военными помогает избежать «позиционной войны».

О проблемах внутриполитического устройства Украины

Залужный признается, что нужно бороться как с сокращением военной поддержки со стороны Запада, так и с собственной политической напряженностью.

«Нас по-прежнему сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичная монополизация оборонной промышленности», — отмечает главком ВСУ.

О преимуществах России

Залужный также признает неэффективность международных санкций, что в итоге позволяет России совместно с партнерами использовать свой военно-промышленный комплекс для ведения боевых действий с украинской армией на истощение. По его мнению, главное преимущество России состоит в огромном ресурсе мобилизованных. У Украины, признается главком, сейчас таких возможностей нет.

«Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник в мобилизации человеческих ресурсов, и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер», — констатирует Залужный.

Также главком допустил, что российские силы могут «попытаться спровоцировать конфликты в других местах», чтобы якобы отвлечь внимание международного сообщества от боевых действий на Украине, а также сместить фокус внимания не на помощь Киеву.