Следствие просит арестовать заместителя генерального директора Фонда капремонта Московской области Мстислава Дымнича по делу о получении взятки, сообщила RTVI пресс-служба Тверского суда.

Согласно картотеке судебных дел, в Тверской суд Москвы поступили материалы, согласно которым следствие просит арестовать Дымнича М. В. по делу о получении взятки (ч. 6 ст. 290). В пресс-службе суда RTVI сообщили, что речь идет о замдиректора Фонда капремонта Подмосковья Мтиславе Дымниче. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Мстиславу Дымничу 40 лет. Согласно данным на сайте Фонда капремонта Подмосковья, он занимает должность заместителя генерального директора фонда по конкурентным процедурам. В 2024 году Дымнич получал благодарность от правительства России.

Фонд капремонта, как сообщается на его сайте, «создан с целью своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области».