Заместитель гендиректора по реализации государственной программы вооружения «Роскосмоса» Олег Фролов отправлен под арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

Аналогичное обвинение предъявлено двум предполагаемым сообщникам топ-менеджера госкорпорации, которых ведомство называет «индивидуальным предпринимателем и представителем коммерческой организации», их также поместили в СИЗО.

«По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Наказание по части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Олег Фролов — генерал-лейтенант запаса. В разные годы он возглавлял Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, Главное управление вооружения армии, а в 2012—2013 годах он работал заместителем главы «Роскосмоса». В 2015 году Фролов вошел в состав коллегии Военно-промышленной комиссии. В 2018 году стал исполнительным директором «Роскосмоса» по реализации оборонных программ. Фролов награжден орденом «За военные заслуги» (2005) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996).

Вечером 22 декабря Басманный суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора научно-производственного предприятия «Геофизика-космос» Евгения Фомичева, он также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным ТАСС, Фомичев похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда развития территорий. При этом сумму хищений суд не уточнил.

Как пишет «Коммерсант», защита предпринимателя, возглавлявшего предприятие «Роскосмоса», изготавливающего приборы для ориентации и навигации космических аппаратов, просила отправить его под домашний арест.