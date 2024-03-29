В апреле во многих регионах России температурные показатели будут выше климатической нормы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Северо-Западном федеральном округе температурный фон превысит показатели за многие годы.

«Прогноз на апрель таков, что на большей части территории европейской России температура будет заметно выше нормы. Это касается Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и даже Уральского федеральных округов», — рассказал Вильфанд.

Кроме того, синоптик прогнозирует теплый апрель на Камчатке, в Хабаровском крае и Приморье. Прохладнее будет на севере Урала и Сибири. Там температурные значения будут соответствовать климатической норме, а иногда и опускаться до более низких показателей, отметил Вильфанд.

Также метеоролог рассказал об осадках в апреле. По его словам, превышение месячной нормы ожидается в северных регионах Северо-Западного федерального округа, а именно в Карелии, Мурманской области и Ненецком автономном округе, а также на юге Приволжского федерального округа, на юго-западе Сибирского федерального округа, в Хабаровском крае, центральных районах Красноярского края и на западе Якутии.

По прогнозам Вильфанда, в Южном федеральном округе, на севере Якутии, на Чукотке, в Забайкалье и Амурской области, напротив, ожидается дефицит осадков в апреле. Засушливая погода повлечет за собой раннюю опасность возникновения пожаров в лесной местности, предупредил синоптик.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила «Комсомольской правде», что в последние дни марта и в начале апреля в столице будет рекордное для этого времени тепло. По словам синоптика, если температурные показатели достигнут 17 градусов тепла, то это станет рекордом «за все 145 лет наблюдений за погодой».