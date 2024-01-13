Вооруженный конфликт России и Украины далек от завершения, он может продолжиться и после 2025 года. Такое мнение выразил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

В интервью румынскому телеканалу Digi-24 он призвал готовиться к продолжительным боевым действиям.

«[Завершения российской военной операции] не произойдет в 2024 году, а возможно, и в 2025 году», — сказал Джоанэ.

«Мы нигде не видим военного потенциала, позволяющего одержать решающую победу тем или иным способом», — отметил замгенсека НАТО.

По его словам, ожидается затяжной вооруженный конфликт «с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий».

Джоанэ добавил, что НАТО «ни при каких обстоятельствах» не сможет смириться с возвращением России к границам Румынии. Необходимо, чтобы «Украина выстояла, Молдова пришла в Европу, а Грузия — в евроатлантическое сообщество», заявил он.

Замгенсека НАТО допустил, что в преддверии украинского наступления весной 2023 года было много «оптимизма», но призвал «не впадать в противоположную крайность преувеличенного пессимизма». Он также выразил мнение, что «серьезных трудностей» с финансированием для Украины не будет.

В России уже не раз характеризовали начавшееся летом контрнаступление ВСУ как «провалившееся». На Западе все чаще полагают, что вооруженный конфликт России и Украины может продлиться еще пять лет, писал в ноябре журнал The Economist.