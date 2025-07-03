Заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков погиб при ракетном ударе в Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Информацию о гибели генерал-майора подтвердили в Минобороны.

По словам Кожемяко, Гудков «выполнял долг офицера вместе со своими однополчанами». В заявлении Минобороны уточняется, что генерал погиб «во время боевой работы в одном из приграничных районов».

Приморский губернатор выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Гудкова, его «верного товарища» Наримана Шихалиева и всех бойцов, погибших в Курской области. Кожемяко рассказал, что часто общался с Гудковым и охарактеризовал его как «сильного духом воина, который не представлял себя нигде, кроме флота».

По словам Кожемяко, после назначения на должность заместителя главнокомандующего флотом Гудков продолжил лично посещать позиции морских пехотинцев. «Настоящие морпехи, настоящие офицеры. Быть воином — жить вечно», — заключил глава Приморского края.

«Аргументы и факты — Приморье» пишут, что Гудков предположительно погиб в результате ракетного удара ВСУ по штабу морской пехоты в Коренево. Разные источники называют разные даты — 1 и 2 июля. В оба дня в Кореневском районе объявляли ракетную опасность.

Гудков является Героем Приморья и Героем России. Он был назначен на должность замглавкома ВМФ в марте 2025 года. Генерал курировал действия береговых войск и подразделений морской пехоты. В апреле 2025 года «Комсомольская правда» связывала его назначение с изменениями в подходе к кадровой ротации, при котором «приоритетом становятся эффективность и боевой опыт, а не “парадная” служба». Издание отмечало, что Гудков, в отличие от «так называемых паркетных генералов», прошел «окопный» путь.

Президент России Владимир Путин, объявляя о назначении генерала на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск», заявлял, что боеготовность всех подразделений надо повысить до уровня «одной из лучших» в российских Вооруженных силах 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которой Гудков командовал до этого. По словам главы государства, министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов согласны с тем, что опыт генерала должен «тиражироваться и на другие подразделения».

В 2022 году возглавляемая Гудковым бригада участвовала в боевых действиях под Киевом, в ДНР и ЛНР, а также в операции по взятию под контроль Мариуполя. Осенью 2023 года генерал был награжден медалью «Золотая звезда» «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями». В январе 2025 года соединение вместе с командиром участвовало в боях с ВСУ в Курской области.