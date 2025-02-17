Заместитель главы Богучарского района Алексей Кожанов во время охоты случайно застрелил пожилого мужчину, жителя московского региона. Трагедия произошла 15 февраля в урочище Рыжкина балка, сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, замглавы пошел на охоту вместе со своим 72-летним товарищем. При попытке разрядить ружье Кожанов случайно выстрелил в мужчину.

«Пуля попала в паховую область. На место были вызваны сотрудники скорой помощи. Врачи доставили пенсионера в больницу, однако от полученного ранения мужчина скончался», — пишет телеграм-канал Baza.

В администрации района журналисту «Вести Воронеж» сообщили, что в настоящее время Алексей Кожанов находится в отпуске.

Источники редакции заявили, что следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.