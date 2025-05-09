В результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области пострадали два человека, среди которых заместитель губернатора Александр Лоренц. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В День Победы ВСУ ударили беспилотником самолетного типа по зданию правительства Белгородской области. Позже появилась информация, что в результате атаки ранены два человека», — написал глава региона.

По слова Гладкова, слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь в госпитале.

«Также в момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы», — сообщил глава региона.

У замгубернатора сотрясение и акубаротравма, лечение он продолжит амбулаторно.

Гладков об ударе дрон по зданию областного правительства губернатор написал утром 9 мая. Тогда он говорил, что пострадавших нет.

«Праздничные мероприятия проводятся по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности», — отметил губернатор.

В 2025 году парад и шествия «Бессмертный полк» в Белгородской области запланированы не были.