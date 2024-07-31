Куйбышевский районный суд Омска приговорил замглавы чеченской диаспоры Омска Альви Джабраилова к семи годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве 20 млн рублей у местного фермера. Об этом пишут местные издания OM1.RU и NGS55.RU.

Вместе с Джабраиловым осуждены шестеро его подельников. Согласно пресс-релизу областной прокуратуры, все семь фигурантов признаны виновными в вымогательстве (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК) и покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК).

Как пишет NGS55.RU, в августе 2022 года преступная группировка начала оказывать «психологическое воздействие» на местного фермера, требуя от него 20 млн рублей под угрозой поджога имущества и расправы. Угрозы распространялись и на работников фермера, которого прокуратура называет «директором сельскохозяйственного предприятия»

Когда мужчина отказался отдавать деньги, преступники отправились в Новосибирскую область, где находятся принадлежащие ему участки земли. В целях конспирации злоумышленники купили автомобили и камуфляжную одежду, а для поджога — дизельное топливо. Они планировали сжечь дорогостоящую сельхозтехнику, но не нашли ее и вместо этого подожгли посевы; огонь потух сам под дождем. В прокуратуре уточнили, что в поджоге земель участвовали трое из осужденных.

Джабраилов в последнем слове заявил, что его оклеветали и что «все решают деньги», потому что Россия якобы «с самого верха до самого низа коррумпирована».

«Французы говорят: ищите женщину. А я говорю: ищите деньги! Деньги заплачены везде, где только можно. <…> Омск я знаю как свой карман. Знаю, как все это делается и на чем это все основано. Не на законе, а на дружбе», — утверждал замглавы чеченской диаспоры Омска.

Обвинение изначально запрашивало для Джабраилова 9 лет колонии строгого режима, для остальных фигурантов — от 10 до 12 лет. Подельники осужденного получили от 7 до 9 лет колонии строгого режима.

«Омск я знаю как свой карман»

По информации OM1.RU, потерпевший — Евгений Голоднов, владелец крупного фермерского хозяйства ООО «Константиновское». В 2016 году он принял на работу нового специалиста — Елену Егорову. В 2019 году именно ей как главному бухгалтеру предприниматель поручил оформить покупку земель сельхозназначения у бывших жителей колхозов и совхозов, чтобы потом сдавать их в аренду в обмен на зерно.

Как пишет OM1.RU, предприниматель полностью доверился Егоровой, которая «должна была взять на себя всю бумажную волокиту». В итоге ООО «Константиновское» заплатило за 600 участков, но в его собственности оказалась только половина земли. Внутренняя бухгалтерская проверка показала, что 23 млн рублей «ушли на сторону».

Егорова отрицала вину и уволилась, а потом пришла к Голоднову с «поддержкой» в лице своего супруга Андрея Патрахина и других мужчин. «Переговорщиками» стали Альви Джабраилов и Аслан Асиев, который в материалах уголовного дела обозначен как «представитель Рамзана Кадырова в Екатеринбурге». Мужчины заявили фермеру, что Егорова ничего ему не должна, зато он обязан выплатить ей 20 млн рублей. Они намекнули, что в случае отказа от оплаты «будут приняты меры».

Голоднов отказался платить и обратился за помощью к силовикам. По версии обвинения, после этого вымогатели приступили к активным действиям. Поджог поля с посевами устроили специально приехавшие из Челябинска в Омск трое сообщников, пишет OM1.RU. Потом их задержали сотрудники ФСБ.

Егорова сразу начала сотрудничать со следствием и дала показания на своих сообщников, поэтому уголовное дело в отношении нее выделили в отдельное производство. Старший помощник прокурора Центрального округа Омска Ксения Лесовская сообщила OM1.RU, что Егорову приговорили к четырем годам колонии общего режима, и приговор уже вступил в законную силу.