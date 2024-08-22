Заместителя директора департамента Министерства образования и науки Дмитрия Журавлева арестовали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; максимальное наказание — 15 лет лишения свободы), сообщает ТАСС. По данным РИА Новости, чиновник признал вину и сотрудничает со следствием.

«Журавлев… вину признал полностью, положительно характеризуется, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался», — указано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Взятку Журавлеву, по версии следствия, мог дать исполнительный директор ООО «КМ-финанс» Александр Евдокименко. Против него возбуждено дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК; максимальное наказание — 12 лет лишения свободы). Евдокименко дал признательные показания и сотрудничает со следствием, отмечает РИА Новости.

«КМ-финанс» — лизинговая компания, которая предоставляет клиентам возможность приобретения оборудования, транспортных средств и других активов без необходимости полной их покупки. На сайте фирмы указано, что ее лизинговый портфель составляет более 3,2 млрд рублей.

Сумма взятки, которая фигурирует в деле, и другие обстоятельства расследования не уточняются.

РИА Новости пишет, что Басманный суд арестовал Журавлева и Евдокименко в июне. В начале августа им продлили арест до 4 ноября. Адвокаты обвиняемых настаивали на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, однако суд не удовлетворил эти просьбы.

Расследованием занимается Главное следственное управление Следственного комитета. В ближайшее время следователи планируют предъявить Журавлеву и Евдокименко новые обвинения, пишет РИА Новости.

В Минобрнауки, комментируя арест Журавлева, заявили, что оказывают необходимое содействие следствию.

«Факт задержания Журавлева Д. В. подтверждаем. Минобрнауки России оказывает все необходимое содействие следствию. За более подробной информацией рекомендуем обратиться в правоохранительные органы», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.