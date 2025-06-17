Замглавы управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Удмуртии задержан по подозрению в получении особо крупной взятки — автомобиля стоимостью более 2,7 млн рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета России по республике.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В случае признания виновным ему грозит штраф на сумму 3-5 млн рублей или лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в 70-кратном размере взятки.

По версии следствия, в 2023 году подозреваемый получил дорогостоящую иномарку в качестве взятки от главы группы компаний, заключившей договоры с некоторыми исправительными учреждениями Удмуртии, а взамен пообещал лоббировать ее интересы.

В оперативных мероприятиях по задержанию чиновника участвовали сотрудники УФСБ по Удмуртской Республике. Они провели обыск в рабочем офисе подозреваемого, где изъяли представляющие интерес для следствия документы.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение, и следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. «По уголовному делу продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении СУ СКР по Удмуртии.

Имя задержанного в Следкоме не назвали. Из данных на официальном сайте удмуртского УФСИН следует, что у начальника управления шесть заместителей — Олег Блохин, Алексей Аранкулов, Рамиль Газизуллин, Павел Левицкий, Игнат Щекатуров и Наталья Щукина. Местное издание «Сусанин» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах утверждает, что задержан Рамиль Газизуллин.

В марте экс-сотрудник удмуртского управления ФСИН получил 2,5 года условно за незаконное присвоение социальной выплаты в размере 2,2 млн рублей. Из материалов уголовного дела следует, что мужчина подал заявление на получение пособия на покупку жилья, скрыв наличие частного дома на участке земли, где проживал с 2014 года.