Фридрих Мерц, который должен стать канцлером Германии после победы на парламентских выборах альянса ХДС/ХСС, настроен антироссийски. МИД ФРГ может возглавить нынешний министр обороны, который готовится к войне с Россией. Такое мнение замдиректора Института Европы Российской академии наук (РАН) Владислав Белов высказал в программе «Что это было» на RTVI.

«На сегодня Фридрих Мерц для России — неудобный партнер, антироссийски настроенный, в первую очередь по украинскому вектору. Это тот политик, который требовал — говорю в прошедшем времени, потому что он давно это не повторял — поставок [Украине] дальнобойных ракет Taurus, против чего выступал [уходящий канцлер Олаф] Шольц», — заявил Белов.

Он напомнил, что Шольц в конце 2024 года «возобновил телефонные разговоры» с президентом России Владимиром Путиным. «Теперь задача Мерца — принять эту эстафету», — отметил Белов.

ХДС/ХСС планирует образовать коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), занявшей третье место на выборах в бундестаг. По словам Белова, главой МИД Германии в новом правительстве может стать нынешний министр обороны, социал-демократ Борис Писториус.

«Сейчас есть спекуляции, что он будет министром иностранных дел, потому что по идее министерство иностранных дел должно перейти младшему партнеру по переговорам (такая традиция, хотя все может быть иначе сделано). Это должны быть социал-демократы», — пояснил эксперт.

Писториус — «жестко настроенный по отношению к России человек» и лоббист ВПК, который милитаризирует внешнюю политику, говорит собеседник RTVI.

«Писториус готовится к войне. Писториус убежден, что через несколько лет НАТО будет воевать с Россией. Он реформирует бундесвер, он стремится реформировать европейское НАТО», — заявил Белов.