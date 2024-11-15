Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung. Агентство Reuters передает со ссылкой на источник в правительстве Германии, что разговор Шольца и Путина продлился час.

Газета Die Zeit еще в начале октября писала о планах Шольца связаться с Путиным в преддверии ноябрьской встречи G20 в Бразилии. Позднее глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что российский лидер отказывается обсуждать с Шольцем посредничество в мирных переговорах по Украине.

В Кремле после этих слов Бербок отмечали, что со стороны Берлина не поступало предложений о проведении телефонных переговоров канцлера ФРГ с президентом России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин «остается открытым для контактов».

Предыдущий разговор Шольца и Путина состоялся почти два года назад — в декабре 2022 года. В том же году последние переговоры с Путиным провели президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон.

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