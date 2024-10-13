Со стороны Берлина не поступало предложений о проведении телефонных переговоров канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Берлине на этой неделе обвинили Путина в нежелании говорить с Шольцем.

«Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов», — сказал Песков агентству «Интерфакс».

В пятницу, 11 октября, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина готова к справедливому миру, однако российское руководство отказывается от урегулирования военного конфликта. По словам Бербок, Путин «уже даже не готов говорить с канцлером Германии по телефону».

В начале октября газета Die Zeit писала со ссылкой на источники в правительственных кругах, что Шольц планирует позвонить Путину после почти двухлетнего перерыва в их общении. Издание отмечало, что разговор, запланированный в преддверии ноябрьской встречи G20 в Бразилии, пока еще не был официально запрошен.

Песков после этого говорил, что общих тем у Берлина и Москвы «на поверхности нет», однако отношения двух стран «сведены фактически к нулевому состоянию» по инициативе ФРГ, а не России. По словам Пескова, Путин со своей стороны «неоднократно говорил, что он открыт для диалога».

В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону в декабре 2022 года. В том же году последние переговоры с Путиным провели президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон.