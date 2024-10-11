Президент России Владимир Путин не хочет разговаривать со своим немецким коллегой, канцлером Олафом Шольцем, на тему посредничества в мирных переговорах по Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом сообщает Reuters.

“Украина готова к справедливому миру. <…> Он [Путин] отказывается заключить мир и каждый день посылает новый сигнал, имеющий отношений к войне и разрушениям. Сегодня он уже даже не готов говорить с канцлером Германии по телефону”, — сказала глава немецкой дипломатии.

Бербок выступила с этим заявлением в Берлине, где шла подготовка ко встрече президента Украины Владимира Зеленского с Шольцем.

В начале октября немецкие СМИ писали со ссылкой на источники в правительстве, что канцлер Германии якобы намерен связаться с Путиным в течение нескольких недель. По данным журналистов, Шольц хотел обсудить подготовку к саммиту Большой двадцатки, который пройдет в Бразилии в ноябре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали запросов на телефонные переговоры между двумя лидерами.

В начале октября в Кремле рассказывали о проработке участия президента России в саммите G20 в свете выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

В сентябре президент Бразилии Лула да Силва заверил, что Путина не задержат по прибытии в страну, хотя она и ратифицировала Римский статут в 2000 году и входит в юрисдикцию МУС. Бразильский лидер также выразил уверенность в том, что саммит G20 может стать местом, где президентов Украины и России удастся “призвать сесть за стол переговоров”.