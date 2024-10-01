Канцлер Германии Олаф Шольц планирует позвонить президенту России Владимиру Путину, сообщила газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительственных кругах. Лидеры двух стран не говорили почти два года.

По сведениям издания, телефонный разговор запланирован в преддверии ноябрьской встречи G20 в Бразилии, однако он пока еще не был официально запрошен.

Если разговор состоится, Шольц станет первым активно поддерживающим Киев западным лидером, возобновившим прямой контакт с российским президентом. В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону в декабре 2022 года.

В том же году последние переговоры с Путиным провели президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон.

В сентябре итальянская газета La Repubblica сообщила, что Шольц якобы готовит некий план мирного урегулирования на Украине, который не исключает территориальных уступок со стороны Киева. Официально власти ФРГ эту информацию не подтверждали.

Украинский президент Владимир Зеленский выражал сомнения в существовании такого плана, утверждая, что «не может быть никаких планов без Украины». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москве со стороны руководства Германии не поступало никаких обращений по этому поводу.

Bloomberg в конце сентября передавал со ссылкой на источник, что союзники Украины обсуждают возможность обратиться к Путину перед встречей G20 в Бразилии. Неназванные собеседники агентства уточняли, что как минимум одна страна-союзница Украины выступила с предложением о «новом раунде контактов» с Путиным — будь то со стороны Зеленского или лидеров других стран.

Ранее Шольц в интервью ZDF выступил за участие Москвы во втором «саммите мира» по Украине. По словам Шольца, настал момент, когда «необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас».

Путин в июне пообещал прекратить боевые действия на Украине «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО.

Зеленский тогда назвал предложение Москвы «ультиматумом». Киев настаивает на своей «формуле мира», которая предполагает вывод российских войск за границы 1991 года. В России украинскую «формулу» неоднократно отвергали, называя ее «ультиматумом чистой воды».