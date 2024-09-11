Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в существовании плана мирного урегулирования конфликта на Украине, который якобы разрабатывает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он заявил на пресс-конференции на саммите «Крымской платформы», учрежденной по его инициативе в 2021 году.

«Не может быть никаких планов без Украины для нас, и я не уверен, что такой план существует», — сказал украинский президент (цитата по «РБК-Украина»).

О том, что Шольц готовит некий план мирного урегулирования на Украине, 9 сентября сообщила итальянская газета La Repubblica. По ее данным, план не исключает территориальных уступок со стороны Украины. Немецкие власти эту информацию не подтверждали.

«Крымская платформа» — созванное по инициативе Украины мероприятие, на котором обсуждается будущее полуострова. В этом году встреча проходит в Киеве 11 сентября. Среди прочих, на нее приехали президент Литвы Гитанас Науседа, глава сената Чехии Милош Выстрчил, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присоединился к «Крымской платформе» в видеоформате и назвал возвращение Крыма Украине «требованием международного права».

Что говорят в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 сентября сообщила, что Берлин не передавал Москве информацию о мирном плане Шольца. По ее словам, существование такого плана — это «какие-то утечки, какие-то, так сказать, сплетни и так далее».

«Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников — никаких обращений, материалов, информации не поступало. Нам об этом не известно», — сказала Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 сентября отмечал, что пока какие-то очертания урегулирования конфликта на Украине мирными средствами фактически не прослеживаются.

«Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует коллективным Западом», — сказал он.

«Саммит мира»

Шольц 8 сентября заявил в интервью ZDF, что выступает за участие России во втором «саммите мира». По его словам, настал момент, когда «необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас».

Зеленский также говорил, что поддерживает присутствие Москвы на следующей мирной конференции, однако российский МИД возможность участия в этот саммите исключил. По мнению замглавы ведомства Михаила Галузина, на встрече будет звучать «прежняя риторика в расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной» «формулы мира» украинского президента.

Зеленский представил так называемую «формулу мира» для окончания конфликта между Киевом и Москвой в ноябре 2022 года на саммите G20. Среди прочего, она предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины.