Союзники Украины обсуждают возможность обратиться к президенту России Владимиру Путину перед ноябрьской встречей G20 в Бразилии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По сведениям агентства, на Западе не увидели перспективы прорыва в «плане победы» украинского президента Владимира Зеленского.

По словам неназванного собеседника Bloomberg, «план победы» Украины не предусматривает ничего, что могло бы стать переломным моментом в военном конфликте. Агентство утверждает, что этот источник знаком с содержанием бесед Зеленского с иностранными лидерами.

Другой источник назвал украинский план не более чем «списком пожеланий». Подобная мрачная оценка подчеркивает углубляющееся чувство пессимизма среди союзников Киева, говорится в публикации.

По словам обоих собеседников агентства, как минимум одна страна-союзница Украины выступила с предложением о «новом раунде контактов» с Путиным — будь то со стороны Зеленского или лидеров других стран.

Один из источников отметил, что союзники готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но необходимо понять, как будет выглядеть мир.

Отдельно в статье говорится, что, по словам одного из источников, союзники Киева обсуждают возможность обращения к Путину в преддверии встречи «Большой двадцатки» в Бразилии в ноябре. Подробностей по этому поводу не приводится.

Киев призвали к «реалистичности»

Президент Чехии Петр Павел — в прошлом председатель Военного комитета НАТО — полагает, что ни Россия, ни Украина не смогут достичь всех целей, которые они перед собой ставят. В интервью The New York Times Павел призвал Киев «реалистично оценивать» перспективы возвращения утраченных территорий.

«Наиболее вероятным результатом ***** [вооруженного конфликта] станет то, что часть украинской территории будет временно занята Россией», — заявил Павел, добавив, что это может продлиться годы.

По мнению чешского президента, в результате военного конфликта не будет ни поражения Украины, ни поражения России — «этого просто не произойдет». «Поэтому концом [боевых действий] будет нечто посередине», — считает он.

В начале сентября о мире между Россией и Украиной высказался канцлер Германии Олаф Шольц, который в интервью ZDF выступил за участие Москвы во втором «саммите мира». По словам Шольца, настал момент, когда «необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас».

Зеленский также говорил, что поддерживает присутствие Москвы на следующей мирной конференции, однако в России возможность участия в этом саммите исключили.

По сообщению французского издания Le Monde, глава МИД одной из европейских стран, резко критикующих Москву, заявил, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта «рано или поздно» начнутся. «Ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены», — сказал министр.

Зеленский в ходе визита в Вашингтон 26 сентября намерен представить своему американскому коллеге Джо Байдену «план победы» Украины, который, по его словам, состоит из четырех направлений. Одно из этих направлений — наступление ВСУ на Курскую область, отмечал Зеленский.

В интервью телекомпании ABC от 23 сентября Зеленский заявил, что российско-украинский конфликт «ближе к концу», чем многие считают. По его словам, только «с сильной позиции» Украина может подтолкнуть руководство России к завершению конфликта. В Кремле настаивают, что «специальная военная операция будет завершена» достижением целей Москвы «тем или иным путем».