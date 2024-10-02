Берлин пока не запрашивал телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным, заявили в Кремле. Ранее немецкая газета Die Zeit сообщила со ссылкой на источники в немецких правительственных кругах, что Шольц планирует поговорить с Путиным после почти двухлетнего перерыва.

«Нет, не запрашивал», — сказал Песков журналистам.

По его словам, лидеры двух стран не контактировали с момента последнего разговора, который состоялся между ними в конце 2022 года. Песков отметил, что общих тем у Берлина и Москвы «на поверхности нет».

«Наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию, и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских столиц», — сказал Песков.

Вместе с тем он добавил, что Путин «неоднократно говорил, что он открыт для диалога». «Он был и остается открытым для диалога», — добавил представитель Кремля.

По сведениям Die Zeit, Шольц планирует поговорить с Путиным в преддверии ноябрьской встречи G20 в Бразилии. Если разговор состоится, то канцлер ФРГ станет первым активно поддерживающим Киев западным лидером, возобновившим прямой контакт с российским президентом.

В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону в декабре 2022 года. В том же году последние переговоры с Путиным провели президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон.

Bloomberg в конце сентября передавал со ссылкой на источник, что союзники Украины обсуждают возможность обратиться к президенту России перед встречей G20 в Бразилии. Неназванные собеседники агентства уточняли, что минимум одна страна-союзница Киева выступила с предложением о «новом раунде контактов» с Путиным.