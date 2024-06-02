При детонации боеприпаса погиб заместитель главы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он принес соболезнования семье и близким Нечипоренко, добавив, что власти окажут его родным всю необходимую помощь.

Глава Корочанского района Николай Нестеров, а также главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков получили «незначительные ранения», добавил Гладков. По его словам, им оказана медпомощь, и сейчас все пострадавшие уже находятся на своих рабочих местах.

Кроме того, по словам Гладкова, в результате обстрела города Шебекино пострадали шесть мирных жителей. Пять человек получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах, у шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице.