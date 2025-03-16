Заместитель министра МЧС России Роман Курынин попал в ДТП в Тульской области, утверждает телеграм-канал «112». Авария произошла на 235 км трассы М-4 «‎Дон».

Обновление. В МЧС подтвердили, что служебный автомобиль, в котором ехал Роман Курин, попал в ДТП. Замминистра ведомства находился с рабочей поездкой в ДНР, авария произошла на оборотном пути в Москву — в Тульской области, на трассе М-4 «Дон». Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась.

По данным «112», Курынин и еще несколько человек передвигались на внедорожнике Tank 500. Телеграм-канал Shot уточнил, что автомобиль принадлежит замминистра МЧС. В результате ДТП машина перевернулась. Предварительно, Курынин не пострадал — госпитализация ему не потребовалась. На месте происшествия работают экстренные службы.

Роман Курынин родился 7 августа 1981 года в Тамбовской области. В 2004-м он окончил Московскую медицинскую академию им. Сеченова, после чего на протяжении десяти лет занимал руководящие должности в Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова.

В разные годы Курынин также исполнял различные обязанности в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. С 2015 по 2017 год занимал пост министра здравоохранения Тверской области, а в июле 2024-го был назначен замминистра МЧС России.

Среди прочего, Курынин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», медалью ФСО России «За взаимодействие».