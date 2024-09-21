Заместитель главы министерства туризма Нижегородской области Галина Галкина погибла в автокатастрофе по пути из командировки, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

ДТП произошло около 20:00 20 сентября на 120-м километре трассы Р-177 «Поветлужье», в Семеновском районе Нижегородской области возле деревни Люнда-Шипово. Столкнулись два легковых автомобиля — Toyota и отечественная машина, ехавшие на высокой скорости. Оба получили значительные повреждения, один из них загорелся. «От них ничего не осталось», — пишет портал NN.ru.

В региональном управлении МЧС уточнили, что при столкновении погибли три человека, включая водителя и пассажира отечественного автомобиля. Еще трое получили серьезные травмы и были госпитализированы. Возгорание удалось оперативно потушить.

Как выяснилось, в разбившейся иномарке ехала Галкина, занимающая пост замминистра туризма и промыслов Нижегородской области. Она возвращалась в Нижний Новгород из Йошкар-Олы, куда ездила в командировку.

Местное издание NewsNN уточняет, что в результате аварии пострадали сотрудник областного Агентства гостеприимства, который ехал с Галкиной на пассажирском месте, и водитель ее автомобиля — работник автобазы Нижегородского кремля.

Галина Галкина занимала пост замглавы министерства туризма и промыслов Нижегородской области с середины октября 2023 года, курируя направление народных художественных промыслов и выставочно-конгрессную деятельность регионального правительства с акцентом на развитии туристического потенциала и укреплении межрегиональных связей. До назначения она была замгендиректора по коммерции и развитию телеканала ННТВ, а еще раньше занималась реализацией крупных проектов в группе компаний «Электроника».