Следователи задержали замглавы минздрава Удмуртии по делу о получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Ее обвиняют в передаче данных ритуальным агентам об умерших гражданах.

Дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» (максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, обвиняемая, которая была раньше главврачом одной из местных больниц, получила через свою 59-летнюю знакомую от представителей похоронной отрасли взятку в размере 1,3 млн рублей. За это она, как уточняет СК, помогла заключить договор о транспортировке тел умерших и передавала данные о них.

Посредница также задержана. Против нее, как пишет «Ъ», возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

В рамках расследования были проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемых, изъяты телефоны, электронные носители информации и так далее, уточнили в СК.

Портал Udm-Info со ссылкой на источник пишет, что речь идет о Наталье Кропочевой, которую в пятницу задержали сотрудники ФСБ. Эту информацию также подтверждают несколько местных изданий.

В пресс-службе минздрава республики сообщили, что в рамках дела против чиновницы ведомство «оказывает содействие следствию».

На должность замглавы минздрава Удмуртии Кропочеву назначили в июне 2024 года, до этого она в разные годы была главврачом ГКБ №2 Ижевска, а также медучреждений Пермского края и Ярославской области.