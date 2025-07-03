Заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) Наталия Радькова отправлена в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Соответствующее решение принял Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия. Адвокат Радьковой Михаил Мушаилов подал апелляцию, но она была отклонена Мосгорсудом. Ни суд, ни защита чиновницы дело не комментируют.

Радьковой вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в случае признания виновной ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10лет со штрафом в размере до 1 млн рублей с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет.

Росгидромет является федеральным органом исполнительной власти, он управляет госимуществом, лицензированием и оказанием госуслуг в сфере гидрометеорологии, оценки загрязнения окружающей среды (в том числе мониторингу атмосферного воздуха) и госконтроля за работами, имеющими активное влияние на гидрометеорологические процессы, а также ведет госучет поверхностных вод и водный кадастр.

Наталье Радьковой 62 года, она москвичка, выпускница Московского института стали и сплавов и Института мировой экономики и информатизации. Имеет классный чин государственной гражданской службы — действительный государственный советник РФ II класса.

На сайте Росгидромета указано, что до 2008 года она работала в Минэнерго России, в том числе на должности замглавы Департамента бюджетной политики и финансов-главного бухгалтера министерства. Потом еще четыре года Радькова была сотрудницей Росграницы, где, в частности, руководила Организационно-контрольным управлением ведомства. В 2012 — 2017 годах чиновница была начальником Управления планирования, учета и контроля, федерального имущества Росгидромета, а потом перешла на свой нынешний пост, на котором числится до сих пор.