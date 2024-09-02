Заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Вопрос об избрании меры пресечения генерал-майору может быть рассмотрен уже во вторник, 3 сентября, в Москве, куда его доставят из Воронежа, уточнил источник РИА Новости.

Главное военное следственное управление СК России возбудило в отношении Муминджанова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По этой статье генерал-майору грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

По информации пресс-службы следственного ведомства, дело связано с предыдущей работой Муминджанова, когда он руководил Департаментом ресурсного обеспечения Минобороны России и отвечал за вещевое обеспечение российской армии.

Генерал-майор «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования» для оборонного ведомства, в том числе в зону украинского военного конфликта, считают следователи, по версии которых сумма этих контрактов превышала 1,5 млрд рублей.

«За совершение указанного содействия он [Муминджанов] получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, следователи обнаружили, что в собственности генерала и членов его семьи находятся «многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется».

Валерию Муминджанову 55 лет. Звание генерал-майора ему присвоили в 2015 году. До этого, годом ранее, его назначили замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России по ресурсному обеспечению.

По информации портала «Хронос», в разные годы Муминджанов был начальником вещевого снабжения батальона РЭБ 20-й Армии в Воронеже, руководителем вещевой службы 248-го мотострелкового полка 10-й гвардейской дивизии в Богучаре, а также главой штаба тыла 20-й армии.

Весной 2024 года начались аресты чиновников и военнослужащих российского оборонного ведомства. С апреля по август по делам о коррупции было задержано 12 человек. Следствие предполагает, что четверо из них получили взятки на общую сумму в 1,25 млрд руб., а остальные причинили государству ущерб более чем на 2,05 млрд.