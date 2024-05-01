В Екатеринбурге по подозрению во взятке арестовали заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. Об этом со ссылкой на источник сообщило местное издание E1.RU.

Информацию об аресте Кислицына журналистам подтвердили в Областном суде, уточнив, что ходатайство следствия рассматривал Ленинский районный суд.

Brief со ссылкой на источник в уральских политических кругах сообщает, что Кислицына подозревают в передаче подрядов ЖКХ определенным компаниям за откаты. По словам неназванного собеседника телеграм-канала, арест состоялся сейчас, поскольку перед выборами президента России антикоррупционные мероприятия были отложены.

«Кислицына взяли вместе с посредником. Ожидается, что посредник даст все показания», — заявил источник.

Арест чиновника может негативно сказаться на карьере губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, утверждает Brief: по его данным, на Урале ходили слухи, что карьера главы региона может продолжиться в правительстве России и именно в сфере ЖКХ.

В Следственном комитете Свердловской области комментировать задержание чиновника не стали, отмечает E1.RU, уточняя, что расследованием занимается второй отдел СУ СКР по особо важным делам. В пресс-службе министерства ЖКХ ответили, что пока не располагают какой-либо информацией.

Кислицын родом из поселка Заречный Белоярского района Свердловской области, окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Атомные электростанции и установки». С 2000 по 2003 годы был начальником технического отдела управления капитального строительства Белоярской АЭС. До работы в региональном правительстве, с 2003 по 2012 годы, дважды избирался главой городского округа Заречный.

Андрей Кислицын был назначен на должность замминистра в декабре 2016 года и в этом качестве курировал вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области, сообщается на сайте министерства энергетики и ЖКХ региона.

Мат в интернете и аренда укрытий

Имя Кислицына не впервые попадает в скандальные заголовки. В 2009 году чиновник, занимавший пост главы города Заречный, был осужден за мат в интернете. Тогда с аккаунта человека по имени Андрей Кислицын публиковались брань и оскорбления в адрес руководителя одного из ТСЖ Владислава Городецкого и его супруги. Суд пришел к выводу, что автором этих публикаций был сам Кислицын, и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

По данным телеграм-канала «Время госзакупок», при Кислицыне противорадиационные укрытия в Заречном сдавались в аренду коммерсантам. Мэр якобы этого не скрывал, поясняя, что деньги от аренды идут в городской бюджет, а арендаторы в случае необходимости готовы впустить горожан в убежища «в течение двух часов».

В августе 2012 года СМИ писали, что Кислицын, уже ставший замминистра ЖКХ Свердловской области, оставил на форуме в интернете «сумбурное сообщение», которое вызвало у пользователей «много вопросов», отмечало издание URA.RU. «Опять, наверное, выпимши писал экс-мэр, ничего не понятно», — предполагал один из пользователей.