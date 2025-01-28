Следственный комитет (СК) Карелии завел уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, он подозревается в получении взятки в виде оказания ему услуг.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год мужчина, будучи начальником одного из отделов Минземимущества Карелии, получил взятку от представителя коммерческой организации в виде бесплатного отдыха в государственном оздоровительном учреждении для себя и членов семьи на сумму более 500 тыс. рублей.

«Вознаграждение должностному лицу предназначалось за общее покровительство и совершение входящих в его служебные полномочия действий в интересах юридического лица», — рассказали в СК.

В рамках уголовного дела проведены обыски по местам работы и проживания подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

В ведомстве не назвали имя фигуранта уголовного дела. Местные СМИ пишут, что, вероятно, речь идет о Павле Горошневе.