Замминистра обороны Великобритании Тимоти Минто попал под персональные санкции, которые МИД России ввел против представителей британского политического истеблишмента, экспертного сообщества и СМИ. Об этом RTVI рассказал источник в дипломатических кругах.

Также под санкции попал маршал авиации Вооруженных сил Великобритании в отставке, председатель Британской ассоциации ВВС и Космических сил, член-корреспондент Королевского института оборонных исследований Грегори Джек Бэгуэлл, добавил источник.

3 июня МИД России заявило, что «в ответ на враждебные действия британской стороны» было принято решение включить в «стоп-лист» нескольких представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании.

«Среди них местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В Москве призвали Лондон отказаться от военной поддержки Украины, «ведущей к жертвам среди мирного населения».

Сейчас в Европе идет работа над 14-м пакетом антироссийских санкций. Брюссель планирует согласовать новые рестрикции к июлю, под них может попасть российский аналог SWIFT, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ), нефти и редкоземельных элементов.

17 мая Совет Евросоюза запретил вещание на территории ЕС четырем СМИ: «РИА Новости», «Российской газете», «Известиям» и «Голосу Европы», который фигурирует в скандале «рашагейт».