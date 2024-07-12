В результате ДТП на 218 километре автодороги р-256 «Чуйский тракт» погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов, передает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. Чиновник возвращался в Барнаул из служебной командировки, уточнили в краевой администрации.

В МВД по Алтайскому краю сообщили, что авария произошла в в 14:10 по местному времени. В результате столкновения легковых автомобилей Toyota Camry и Lada Largus два человека погибли, пострадали еще трое.

Среди пострадавших — водитель иномарки, госпитализированный в состоянии комы, и пассажиры «Лады» — женщина и ее трехлетняя дочь. Им оказывают помощь в ближайших медицинских учреждениях.

Следственный отдел МВД России по Первомайскому району Алтайского края завел уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. В рамках расследования назначено проведение комплекса экспертиз.

Владимир Локтюшов родился в Брянске 20 апреля 1960 года. Он окончил Брянский институт транспортного машиностроения и Всероссийский заочный финансово-экономический институт и стал работать старшим техником связи в Брянском авиаспортклубе.

В 2002 году Локтюшова назначили заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по промышленности. Пост начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике он занял 1 января 2017 года.

Локтюшов награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде».