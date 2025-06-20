Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Березовский задержан по обвинению в присвоении средств в особо крупном размере в результате махинаций с контрактом на подъем и утилизацию затонувших судов. Об этом сообщают «Новости Хабаровска» и «АиФ-Дальинформ» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Официальной информации пока нет.

По данным СМИ, Березовского задержали оперативники следственного отдела Следственного комитета (СК) на транспорте совместно с сотрудниками ФСБ, дома у чиновника провели обыски. Его допрашивают в рамках уголовного дела о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), за что может грозить до 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей. Сумма ущерба пока не названа.

По данным «АиФ-Дальинформ», речь идет о присвоении части денег, предназначенных на оплату работ по подъему судов, затонувших в реке Амур. По информации телеграм-канала «112», работы охватывали акватории Охотского моря и Татарского пролива и велись в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Всего планировалось поднять со дна 17 судов, говорится в публикации.

В августе прошлого года в суд было направлено уголовное дело против бывшего замминистра транспорта Хабаровского края Дениса Пронкина. Его обвинили в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) в сумме 57 млн рублей — по версии следствия, за это вознаграждение Пронкин и бывший начальник «Хабаровского управления автомобильных дорог» Евгений Зайцев обещали помочь бизнесмену из Санкт-Петербурга выиграть тендер на ремонт местных дорог. Как рассказывал «АиФ-Дальинформ», обоих фигурантов взяли с поличным при получении второй части взятки.