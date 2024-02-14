Первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых 14 февраля попал в аварию. В результате ДТП погиб его водитель, передает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в управлении МВД по Омской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть отдела МВД по Муромцевскому району в 9:10 по местному времени. Предварительно установлено, что столкновение автомобиля Toyota и пассажирской «Газели» произошло в районе 189 км автодороги Омск — Муромцево.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota скончался, пассажир иномарки, а также водитель и три пассажира автомобиля «Газель» были госпитализированы, добавили в управлении МВД. По данным «Ъ-Сибирь», пассажиром Toyota оказался замминистра.

Сергей Добрых был назначен на должность первого заместителя министра труда и социального развития Омской области в ноябре 2015 года. С 2012 года он работал директором департамента социальной политики администрации Омска.