Заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов арестовали по террористической статье, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Басманный районный суд Москвы <…> вынес постановление об избрании обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору), Мартьянову Ю. А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в документе.

Арест прошел по делу ведущего специалиста той же инспекции РЖД Алексея Демченко, которого обвинили в участии в организации «Артподготовка»*.

Уголовное дело было возбуждено в июне 2024 года, частично признавший вину Демченко был задержан в начале июля, а после его показаний 25 июля 2024 года задержан и сам специалист РЖД.

Центр технического аудита РЖД обеспечивает качество закупаемых технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры, проводит технический аудит и инспекторский контроль.

Об аресте Демченко стало известно в начале сентября, но тогда суть обвинений в отношении него не раскрывалась.

Движение «Артподготовка»* признано террористическим в России на основании решения 2-го Западного окружного военного суда от 18 июня 2020 года. В силу оно вступило 7 июня 2021 года.

* признана террористической и экстремистской в России, ее деятельность запрещена