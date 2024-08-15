Заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Ивана Борисова арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По данным управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, Борисов лоббировал интересы компаний, занимающихся строительством на объектах железных дорог Красноярского края.

«За общее покровительство и создание наиболее благоприятных условий» для фирм Борисов получил взятку в виде замены кровли коттеджа, сообщили в ведомстве. Общая сумма услуг составила более 1,2 млн рублей.

Борисов получил кровельные материалы за подписание актов о приемке строительно-монтажных работ на перегоне Лукашевич — Кой участка Красноярской железной дороги между городами Междуреченск и Тайшет. Борисов также пообещал подрядчикам другие заказы на КрасЖД.

Возбуждено уголовное дело о получении и даче взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, ч. 5 ст. 291 УК). Борисову грозит до 15 лет лишения свободы. Представителей подрядчиков, которые дали ему взятку, допрошены в качестве подозреваемых.

Борисов занимает должность замначальника КрасЖД по строительству с 2021 года.

В июне суд Иркутска арестовал по делу о взятке начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова. По версии следствия, в 2021-2023 годах он получил не менее 46 млн рублей от отправителей железнодорожных грузов с лесопродукцией «за совершение в их пользу определенных действий».

По делу также проходят предприниматели, обвиняемые в передаче взятки и посредничестве. Арестовано имущество фигурантов на сумму более 93 млн рублей.