Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя начальника главного управления ФСИН по Московской области Владимира Талаева по делу о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК). Он пробудет в СИЗО до 20 июля 2024 года, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

О задержании Талаева стало известно 23 мая. По версии следствия, летом 2023 года обвиняемый получил взятку в размере более 800 тыс. рублей от представителя компании, которая занимается поставками молочной продукции в учреждение ФСИН по Московской области.

Денежные средства были переданы Талаеву «за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям», отмечается в пресс-релизе Следственного комитета (СК). В телеграм-канале московских судов общей юрисдикции уточняется, что речь идет о посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД».

По статье о получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК) Талаеву грозит до 12 лет лишения свободы. Помимо замначальника подмосковного управления ФСИН, обвинения были предъявлены еще трем фигурантам дела — их подозревают в даче взяток и посредничестве.

Согласно данным СПАРК, компания «РЗН ФУД» зарегистрирована в Рязанской области. Она специализируется на торговле оптовыми молочными продуктами. Также среди видов деятельности компании — оптовая и розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями.

Как указано на сайте ФСИН, подполковник внутренней службы Владимир Талаев курировал в подмосковном управлении ведомства финансово-экономические направление, капитальное строительство и ремонт, тыловое обеспечение, а также материально-техническое и военное снабжения.

«Коммерсантъ» обратил внимание, что инициалы замначальника подмосковного УФСИН (Талаев В. А.) указаны в качестве контактного лица в карточке по закупке белокочанной капусты для нужд ведомства.

Как минимум с сентября 2023 года отдел тылового обеспечения управления ФСИН по Подмосковью возглавляет другой сотрудник ведомства, обратило внимание издание РБК.