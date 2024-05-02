В Москве в пятницу, 3 мая, ожидается всего 8-10 градусов тепла, по области +7…11, «то есть на 10 градусов похолодает завтра, если сравнивать с Первомаем», сообщил RTVI синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в ближайшие дни погода в столице будет холоднее нормы, при этом самое большое отклонение ожидается в предстоящие сутки — на 5,2 градуса, а также 7 мая — почти на 6 градусов.

В пятницу обойдется без осадков, ветер будет северный. В выходные прогнозируются холодные ночи, местами с заморозками, а также умеренные дожди и порывистый ветер, сказал синоптик. Днем в субботу будет небольшое потепление, но уже вечером начнет сказываться влияние циклона с северо-запада.

«В субботу ночью, 4 мая, в Москве будет достаточно холодно. Температура будет стремиться к нулю, +1…3 градуса в Москве, по области от -1 до + 4, местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем потеплеет до +13…15 градусов, обойдется в течение дня без дождей. Но уже вечером небо будет затягивать облаками и начнется дождь», — рассказал Ильин.

В воскресную ночь, под покровом облаков, температура уже не будет так сильно понижаться, продолжил он.

«Пройдет умеренный дождь в течение практически всей ночи [5 мая]. Температура ожидается ночью +5…7 градусов, днем в Москве +12…14 градусов, по области +9…14 градусов, возможны прояснения, особенно во второй половине дня. Днем ветер доставит, так скажем, неудобства, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду», — отметил собеседник RTVI.

В начале следующей недели циклон уйдет, но еще не потеплеет, и ветер сохранит преимущественно северное направление.

«В понедельник [6 мая] ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночная температура 0…+5 градусов, днем температура будет подниматься до +8…13 градусов. Во вторник, 7 мая, тоже достаточно холодная ночь от -1 до +4 градусов, то есть заморозки по области. Днем, с небольшим дождем, до +7…12 градусов, это не очень холодно», — сказал Александр Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в понедельник, 6 мая, в Москве местами «могут появиться символические белые “мухи”», и что из-за слабой минусовой температуры ночью на дорогах может образоваться гололедица.

В целом в европейской части России 3-5 мая холодные воздушные массы из приполярных регионов вызовут заморозки до -6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.