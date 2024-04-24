Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский* сообщил RTVI, что обратился в суд, чтобы оспорить решение Минюста о внесении его в список «иностранных агентов».

В исковом заявлении, которое Вишневский* направил в Василеостровский суд указано, что депутат не находится под «иностранным влиянием», а его работа связана «исключительно с реализацией его конституционных прав».

«Я как депутат и политик, представляю интересы только своих избирателей, граждан РФ, ничьи другие интересы я не представляю, и не нахожусь ни под каким внешним влиянием, на меня влияет только Конституция РФ», — отметил Вишневский*.

Он также направил иск в Октябрьский суд, по месту нахождения управления Минюста по Санкт-Петербургу. Во втором иске Вишневский* заявил о том, что это решение ведомства незаконно препятствует его депутатской деятельности, а также противоречит Конституции и действующему законодательству.

«Решение Министерства несправедливости, по недоразумению называемого Министерством юстиции (то есть, справедливости) и воспринимаю как оскорбление не только меня, но и сотен тысяч моих избирателей, для которых я работаю. Сейчас эту работу существенно осложнили те ограничения, которые связаны с присвоенным во внесудебном порядке «иноагентским» статусом», — сказал он.

Депутат также подчеркнул, что намерен доказать «полную незаконность» статуса «иноагента» для того, чтобы защитить как свои права, так и права своих избирателей.

Минюст внес Бориса Вишневского* в список «иноагентов» 29 марта. В качестве обоснования своего решения ведомство указало, что депутат выступал «в качестве респондента» на площадках зарубежных СМИ и иноагентов, критиковал действия России в Украине, а также помогал создавать материалы иноагентов и «распространять недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов