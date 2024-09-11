Основатель группы «Гражданская оборона» Егор Летов занимал уникальное место в современном русском роке, заявил старший брат певца — музыкант Сергей Летов. Во вторник, 10 сентября, Летову-младшему могло бы исполниться 60 лет.

По словам Сергея Летова, сейчас в музыкальной индустрии нет ничего, что по значению и уровню «приближалось бы к творчеству» основателя «Гражданской обороны».

«Он был великим и замечательным музыкантом, артистом, поэтом», — сказал Летов-старший в беседе с NEWS.ru.

Егор Летов родился 10 сентября 1964 года в Омске. В 1984 году он вместе с бас-гитаристом Константином Рябиновым основал группу «Гражданская оборона» («ГрОб»). За свою музыкальную карьеру Летов написал около тысячи песен, среди которых «Все как у людей», «Моя оборона» и «Все идет по плану», которая стала одной из самых известных композиций времен перестройки.